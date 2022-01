сегодня



Новая песня SECOND DAY



“Eiram”, новая песня SECOND DAY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Dawn”, выход которого намечен на 20 января:



01. Cycles

02. In Universe Nothing is Lost

03. Matter Drop

04. Eiram

05. Ghelan San

06. Smiles in the Smoke part.1

07. Smiles in the Smoke part. 2

08. Constant Fleeing https://secondday.bandcamp.com











