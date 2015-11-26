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24 янв 2022
Новое видео SEVEN EYED CROW
“To My Old Man”, новое видео SEVEN EYED CROW, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Icarus", который вышел 21 января.
Трек-лист:
01. Eyes Wide Shut (extract)
02. Weird Boy (extract)
03. Until (extract)
04. To My Old Man (extract)
05. Visions (extract)
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