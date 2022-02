сегодня



Новая песня SPECTRAL DANCE



“Lost In An Everlasting Maze”, новая песня SPECTRAL DANCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Crusaders Of The Void”, выход которого намечен на 25 января на Helldprod Records. https://www.spectraldance.bandcamp.com/







