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Новая песня WRETCHED TONGUES
“Call Of The Chasm”, новая песня WRETCHED TONGUES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Ulter Praefinitum”, выходящего 18 марта и за оформление которого отвечал Caelan Stokkermans (Vesperian Sorrow, Vomit The Soul, Abiotic etc). |
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