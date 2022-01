сегодня



Новая песня WRETCHED TONGUES



“Call Of The Chasm”, новая песня WRETCHED TONGUES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Ulter Praefinitum”, выходящего 18 марта и за оформление которого отвечал Caelan Stokkermans (Vesperian Sorrow, Vomit The Soul, Abiotic etc).







