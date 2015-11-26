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Wretched Tongues

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Новая песня WRETCHED TONGUES



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“Call Of The Chasm”, новая песня WRETCHED TONGUES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Ulter Praefinitum”, выходящего 18 марта и за оформление которого отвечал Caelan Stokkermans (Vesperian Sorrow, Vomit The Soul, Abiotic etc).




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