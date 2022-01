сегодня



Новое видео THE LAST VINCI



“Falling from a Mountain of Joy”, новое видео THE LAST VINCI, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “The Revolution is Made Together”, выходящего четвертого марта на Narrow Door Records.



Трек-лист:



01. Glitter Slaughterhouse

02. In the Name of Ezra

03. Falling from a Mountain of Joy

04. Gallow

05. You’ll Get Your Turn

06. E.C.C.

07. Skeptical

08. Adding Water to the Ocean

09. Fuzzy, Weak, Fat, Old Friend

10. The Only Revolution is Being Together http://thelastvinci.com/







