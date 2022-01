все новости группы







19 янв 2022 : Новое видео SHADOW UNIVERSE



19 янв 2022



Новое видео SHADOW UNIVERSE



“Hymn For The Giants”, новое видео группы SHADOW UNIVERSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Subtle Realms, Subtle Worlds, выходящего 11 марта на Monotreme Records.



Трек-лист:



"Organism"

"Don’t Look At It And You’ll See It"

"Hymn For The Giants"

"Losing Home"

"Antares Goes Supernova"

"Season Of Eternal Maze"







просмотров: 95