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Shadow Universe

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|||| 19 янв 2022

Новое видео SHADOW UNIVERSE



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“Hymn For The Giants”, новое видео группы SHADOW UNIVERSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Subtle Realms, Subtle Worlds, выходящего 11 марта на Monotreme Records.

Трек-лист:

"Organism"
"Don’t Look At It And You’ll See It"
"Hymn For The Giants"
"Losing Home"
"Antares Goes Supernova"
"Season Of Eternal Maze"

SHADOW UNIVERSE Release Official Visualizer For вЂњHymn For The Giants;вЂќ New Full-Length Due In March



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