Новое видео JONAS LINDBERG & THE OTHER SIDE



JONAS LINDBERG & THE OTHER SIDE заключили контракт с InsideOut Music, на котором 18 февраля состоится релиз альбома "Miles From Nowhere". Альбом будет доступен на обычном CD, на виниле с CD и в цифровом варианте.



Трек-лист:



"Secret Motive Man"

"Little Man"

"Summer Queen"

"Oceans Of Time"

"Astral Journey"

"Why I’m Here"

"Miles From Nowhere"

PT I - Overture

PT II - Don’t Walk Away

PT III - I Don’t Know Where You Are

PT IV - Memories

PT V - Miles From Nowhere



Видео на “Why I’m Here” доступно ниже.







