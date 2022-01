сегодня



Новый ЕР HAUNTED BY SILHOUETTES выйдет весной



HAUNTED BY SILHOUETTES заключили контракт с лейблом Eclipse Records, на котором шестого мая состоится релиз ЕР "No Man Isle".



Трек-лист:



Departure

Flock

Icon

Selkie

No Man Isle







