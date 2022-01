24 янв 2022



Новый альбом DESOLATE SHRINE выйдет весной



DESOLATE SHRINE выпустят новую работу, получившую название Fires Of The Dying World, двадцать пятого марта на CD/CS/Digital на Dark Descent Records. Премьера первого сингла намечена на четвертое февраля.



Трек-лист:



01. Intro

02. Echoes In The Halls Of Vanity

03. The Dying World

04. The Silent God

05. Cast To Walk The Star Of Sorrow

06. My Undivided Blood

07. The Furnace Of Hope





+1 -1



( 1 ) просмотров: 189