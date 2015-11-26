Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Музыкальный продюсер рассказал, что Lars Ulrich заставил убр... 45
*Вокалист DISTURBED: «На евреев в Нью-Йорке нападают ежедневн... 35
*Новая песня SCORPIONS 30
*Гитарист SLAYER прикупил квартиру 24
*Drum-cam от MUDVAYNE 20
[= ||| все новости группы



*

Impaled Nazarene

*



19 янв 2022 : 		 IMPALED NAZARENE покинул гитарист

4 апр 2014 : 		 Видео с текстом от IMPALED NAZARENE

16 мар 2014 : 		 Семплы новых песен IMPALED NAZARENE

6 мар 2014 : 		 Обложка нового альбома IMPALED NAZARENE

15 фев 2014 : 		 Видео из студии IMPALED NAZARENE

2 фев 2014 : 		 Название нового альбом IMPALED NAZARENE

24 ноя 2012 : 		 Пиво от IMPALED NAZARENE

3 ноя 2012 : 		 Вышел DVD IMPALED NAZARENE '1990-2012'

9 ноя 2010 : 		 Видео с выступления IMPALED NAZARENE

8 окт 2010 : 		 Новое видео IMPALED NAZARENE

7 окт 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома IMPALED NAZARENE

22 июл 2010 : 		 IMPALED NAZARENE расстались с гитаристом; название нового альбома

1 апр 2010 : 		 IMPALED NAZARENE планируют выпустить новый альбом и DVD

19 май 2009 : 		 Альбомы IMPALED NAZARENE выйдут на виниле

14 сен 2007 : 		 Финальный вариант трек-листа нового альбома IMPALED NAZARENE

3 сен 2007 : 		 IMPALED NAZARENE: семплы нового альбома в сети

24 июн 2007 : 		 IMPALED NAZARENE расстаются с гитаристом, объявлена замена

7 июн 2007 : 		 IMPALED NAZARENE : подробности о новом альбоме

27 фев 2007 : 		 IMPALED NAZARENE обнародовали название нового альбома

18 фев 2006 : 		 IMPALED NAZARENE: подробности нового релиза

11 фев 2006 : 		 Окончательный трек-лист нового альбома IMPALED NAZARENE

15 дек 2005 : 		 IMPALED NAZARENE закончили запись нового альбома

3 ноя 2005 : 		 IMPALED NAZARENE озаглавили новый альбом
| - |

|||| 19 янв 2022

IMPALED NAZARENE покинул гитарист



*
zoom
*
* *
IMPALED NAZARENE сообщили о том, что Tomi Ullgrén принял решение покинуть группу из-за загруженности на работе. Временным концертным гитаристом будет K. Tormentor.

«UG решил уйти из Impaled Nazarene. Его напряженный рабочий график просто не соответствует нашему напряженному графику репетиций. Никакой драмы и непонимания ситуации в этот раз. Мы поднимаем бокалы и благодарим его за все годы совместной работы и желаем ему всего наилучшего! Тем временем мы пригласили K. Tormentor в качестве нашего сессионного гитариста, так что это не повлияет ни на одно из предстоящих шоу».



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

rassol


19 янв 2022, 23:32		Они ещё живы?

грозакоммунистов


19 янв 2022, 23:47		в прошлом году альбом был


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 167

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом