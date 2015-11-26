IMPALED NAZARENE покинул гитарист

IMPALED NAZARENE сообщили о том, что Tomi Ullgrén принял решение покинуть группу из-за загруженности на работе. Временным концертным гитаристом будет K. Tormentor.
«UG решил уйти из Impaled Nazarene. Его напряженный рабочий график просто не соответствует нашему напряженному графику репетиций. Никакой драмы и непонимания ситуации в этот раз. Мы поднимаем бокалы и благодарим его за все годы совместной работы и желаем ему всего наилучшего! Тем временем мы пригласили K. Tormentor в качестве нашего сессионного гитариста, так что это не повлияет ни на одно из предстоящих шоу».
rassol
грозакоммунистов
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