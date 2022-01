19 янв 2022



DIĝIR GIDIM пишут новый альбом



Diĝir Gidim в настоящее время находятся в студии, где идет работа над новым альбомом, получившим название "The Celestial Macrocosmic Scale And The Shimmering Path Of The Supreme Regulator". Выход альбома намечен на этот год на Aeternitas Tenebrarum Rec.





