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THROES OF DAWN остались на Argonauta Records
THROES OF DAWN сообщили, что продлили контракт с Argonauta Records.
«Мы очень рады поделиться с вами хорошими новостями: Мы подписали новый контракт с Argonauta Records! Они стали для нас идеальным партнером, и мы с нетерпением ждем начала работы с Argonauta Records над грядущим альбомом.
Как вы, наверное, знаете, мы уже давно работаем над созданием нового альбома, но, к сожалению, Covid-19 поставил несколько препятствий на нашем пути. Работа продолжается, хотя прогресс идет медленно. Тем не менее, он уже на подходе! Медленно, но верно. Нам лень что-то выкладывать, но мы постараемся держать вас в курсе прогресса».
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