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Throes of Dawn

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21 янв 2022 : 		 THROES OF DAWN остались на Argonauta Records

4 авг 2010 : 		 Качественное видео с выступления THROES OF DAWN

10 июл 2010 : 		 THROES OF DAWN представили нового клавишника

8 фев 2010 : 		 Новые песни THROES OF DAWN

22 янв 2010 : 		 Новая песня THROES OF DAWN

10 янв 2010 : 		 Детали нового альбома THROES OF DAWN

18 сен 2009 : 		 THROES OF DAWN подписались на Firebox Records

5 янв 2009 : 		 THROES OF DAWN заканчивают запись нового альбома

14 ноя 2007 : 		 THROES OF DAWN: подробности записи нового альбома

26 сен 2006 : 		 THROES OF DAWN готовятся к записи нового альбома
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|||| сегодня

THROES OF DAWN остались на Argonauta Records



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THROES OF DAWN сообщили, что продлили контракт с Argonauta Records.

«Мы очень рады поделиться с вами хорошими новостями: Мы подписали новый контракт с Argonauta Records! Они стали для нас идеальным партнером, и мы с нетерпением ждем начала работы с Argonauta Records над грядущим альбомом.

Как вы, наверное, знаете, мы уже давно работаем над созданием нового альбома, но, к сожалению, Covid-19 поставил несколько препятствий на нашем пути. Работа продолжается, хотя прогресс идет медленно. Тем не менее, он уже на подходе! Медленно, но верно. Нам лень что-то выкладывать, но мы постараемся держать вас в курсе прогресса».



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