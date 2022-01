сегодня



Альбом SOLEFALD выйдет на виниле



Spikerot Records с радостью сообщает, что четвёртая студийная работа SOLEFALD, получившая название "In Harmonia Universali", наконец-то будет издана на двойном виниле, помещена в разворотный конверт и снабжена текстами и заметками от музыкантов. Релиз намечен на восьмое апреля.



Трек-лист:



"Nutrisco et Extinguo"

"Mont Blanc Providence Crow"

"Christiania (Edvard Munch Commemoration)"

"Epictetus & Irreversibility"

"Dionysify This Night of Spring"

"Red Music Diabolos"

"Buy My Sperm"

"Fraternité de la grande lumière"

"The Liberation of Destiny"

"Sonnenuntergang im Weltraum"







