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Venator

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25 янв 2022 : 		 Новая песня VENATOR
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Новая песня VENATOR



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"Manic Man", новая песня группы VENATOR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Echoes From The Gutter", выход которого запланирован на 25 февраля на Dying Victims Productions.

Трек-лист:

“Howl At The Rain”
“Seventh Seal”
“Red And Black”
“Nightrider”
“Manic Man”
“Made Of Light”
“The Rising”
“The Hexx”
“Streets Of Gold”

AustriaвЂ™s VENATOR Reveal New Track вЂњManic ManвЂќ



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

CosmicBear


25 янв 2022, 11:25		Конкуренты Багрового Фантомаса из 4 сезона "Внутри Лапенко"?

Old Nothing


25 янв 2022, 13:45		Мужчины добротно исполняют возвращение взад в 80-е, вплоть до особенностей имиджа в виде частичной растительности на лице. Не знаю, как к этому относиться.


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