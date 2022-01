сегодня



Новая песня VENATOR



"Manic Man", новая песня группы VENATOR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Echoes From The Gutter", выход которого запланирован на 25 февраля на Dying Victims Productions.



Трек-лист:



“Howl At The Rain”

“Seventh Seal”

“Red And Black”

“Nightrider”

“Manic Man”

“Made Of Light”

“The Rising”

“The Hexx”

“Streets Of Gold”







