Новый альбом VAST CONDUIT выйдет зимой



VAST CONDUIT выпустят первую полноформатную студийную пластинку, получившую название "Always Be Therem", 16 февраля. Трейлер к альбому доступен ниже, а его трек-лист выглядит следующим образом:



"Barrier" (with lyrics)

"Soul Tuck" (instrumental)

"Always Be There" (with lyrics)

"Endless Days"(with lyrics)

"Too Busy" (instrumental)

"Odessa" (with lyrics)

"500 Miles" (with lyrics)

"Philly Etymology" (instrumental)

"Early Eclipse" (with lyrics)

"Of A Feather" (instrumental)

"Wesley Save Us" (with lyrics)







