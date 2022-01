сегодня



Новый альбом OROCHI выйдет зимой



Группа OROCHI выпустит новую работу, получившую название "Zakura", второго февраля. В неё войдут восемь треков, включая две композиции — "Blood On My Gun "и "Six Feet Under" из ЕР "RagDöllz" (так группа называлась ранее). Семплы всех песен, а также несколько клипов доступны ниже.















