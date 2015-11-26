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Orochi

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Новый альбом OROCHI выйдет зимой



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Группа OROCHI выпустит новую работу, получившую название "Zakura", второго февраля. В неё войдут восемь треков, включая две композиции — "Blood On My Gun "и "Six Feet Under" из ЕР "RagDöllz" (так группа называлась ранее). Семплы всех песен, а также несколько клипов доступны ниже.








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