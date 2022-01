Видео с текстом от ANATOMY OF I

31 янв 2022



ANATOMY OF I опубликовали официальное видео с текстом к “Malice And Deceit”. Этот трек будет включен в “The Los(t) Angered Sessions”, релиз которого намечен на 23 февраля на Time To Kill Records:



01. Drowning

02. Day of Wrath

03. Vitrified Brain Fragments

04. Banished Messiah

05. Malice and Deceit

06. The Creation Of Chaos

07. The End Of Eternity

08. Hollow Victory

09. Cosmic Rain

10. Drowning (feat. Rune Ross)

11. Banished Messiah (feat. Rune Ross)







