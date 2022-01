сегодня



Музыканты THE MODERN AGE SLAVERY & DARK LUNACY в OVER THE BARREL



"No Warnings No Signs", новая песня группы OVER A BARREL, в состав которой входят Luca Cocconi (THE MODERN AGE SLAVERY, BROWBEAT) и Imer Bigi (ex-DARK LUNACY), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Self-Inflicted Wounds”, релиз которого намечен на 18 марта.







