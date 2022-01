сегодня



Новая песня ET MORIEMUR



"Nagoya", новая композиция ET MORIEMUR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Tamashii No Yama", выход которого намечен на восьмое апреля.



Трек-лист:



Haneda

Sagami

Oshima

Izu

Nagoya

Otsuki

Takamagahara







