Новая песня MUDDY MOONSHINE



"Crystal Riders", новая песня MUDDY MOONSHINE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Are We There Yet?", выход которого намечен на 18 марта на Secret Entertainment.



Трек-лист:



Under the Moon

Crystal Riders

Sold Out

Corn Whiskey a Go

Charm of Drinking Hard

Distilled in Bayou

Why Why Why

In a Dream, In a Song, On a Movie

Keep on Riding

Into the Night

Son of a Gun

One More Time

Me & You







