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Новое видео A DIVINIS
"Monolith", новое видео группы A DIVINIS, в состав которой входят гитарист Casey Childers (The Kennedy Veil), вокалист Taylor Wientjes (ex-The Kennedy Veil, ex-Inanimate Existence), барабанщик Nathan Bigelow (Arkaik) и басист Ryan Wright, доступно для просмотра ниже. |
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