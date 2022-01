25 янв 2022



Новая песня SPIRAL SKIES



“While The Devil Is Asleep”, новая песня SPIRAL SKIES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Death Is But A Door”, выход которого намечен на 25 марта на AOP Records.



01. The Endless Sea

02. While the Devil Is Asleep

03. Into the Night

04. Somewhere in the Dark

05. Heart of Darkness

06. Nattmaran

07. Time

08. Mirage

09. Mirror of Illusion

10. Holy Roses (bonus track)*

11. While the Devil Is Asleep – Live Demo (Bonus track)**







