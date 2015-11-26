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25 янв 2022
Новая песня SPIRAL SKIES
“While The Devil Is Asleep”, новая песня SPIRAL SKIES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Death Is But A Door”, выход которого намечен на 25 марта на AOP Records.
01. The Endless Sea
02. While the Devil Is Asleep
03. Into the Night
04. Somewhere in the Dark
05. Heart of Darkness
06. Nattmaran
07. Time
08. Mirage
09. Mirror of Illusion
10. Holy Roses (bonus track)*
11. While the Devil Is Asleep – Live Demo (Bonus track)**
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