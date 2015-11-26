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Новое видео OLD IRON
“Planetesimal”, новое видео OLD IRON, доступно для просмотра ниже. Этот трек будет включён в сплит с VERDUN, выходящий 25 февраля на Satanik Royalty Records.
Трек-лист:
01. Planetesimal – Old Iron
02. Strix Nebulosa – Old Iron
03. Narconaut – Verdun
04. Dawn Of The Angry (Morbid Angel Cover) – Verdun
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