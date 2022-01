сегодня



Новое видео OLD IRON



“Planetesimal”, новое видео OLD IRON, доступно для просмотра ниже. Этот трек будет включён в сплит с VERDUN, выходящий 25 февраля на Satanik Royalty Records.



Трек-лист:



01. Planetesimal – Old Iron

02. Strix Nebulosa – Old Iron

03. Narconaut – Verdun

04. Dawn Of The Angry (Morbid Angel Cover) – Verdun







