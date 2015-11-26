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Nequient

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Новая песня NEQUIENT



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“First Casualty”, новая песня NEQUIENT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Darker Than Death Or Night”, релиз которого намечен на 11 марта.

Трек-лист:

01. First Casualty
02. Worshippers Of The Apocalypse
03. Minotaur
04. Consensual Hallucination
05. Wrongs
06. Death Bridge
07. Eradicate The Malignancy
08. City Killer
09. Bootlicker
10. Golden Age Of The Grift




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