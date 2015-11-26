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Новая песня NEQUIENT



“First Casualty”, новая песня NEQUIENT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Darker Than Death Or Night”, релиз которого намечен на 11 марта.



Трек-лист:



01. First Casualty

02. Worshippers Of The Apocalypse

03. Minotaur

04. Consensual Hallucination

05. Wrongs

06. Death Bridge

07. Eradicate The Malignancy

08. City Killer

09. Bootlicker

10. Golden Age Of The Grift

<a href="https://nequient.bandcamp.com/album/darker-than-death-or-night">Darker Than Death or Night by Nequient</a></div>





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