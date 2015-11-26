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Новая песня VILEMASS
“Perverse Affliction”, новая песня VILEMASS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Gore Weed Distortion”, выпущенного в прошлом году на Cult Of Parthenope:
01. Brain Filth Waves
02. Beast Of No Land
03. Carnage By S
04. Perverse Affliction
05. Blaze To Sanify
06. Gore Weed Distortion
07. Made Of Lies
08. Murderous Insanity
09. Fire On Apocalypse
10. Fire On The End
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