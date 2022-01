сегодня



Новая песня VILEMASS



“Perverse Affliction”, новая песня VILEMASS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Gore Weed Distortion”, выпущенного в прошлом году на Cult Of Parthenope:



01. Brain Filth Waves

02. Beast Of No Land

03. Carnage By S

04. Perverse Affliction

05. Blaze To Sanify

06. Gore Weed Distortion

07. Made Of Lies

08. Murderous Insanity

09. Fire On Apocalypse

10. Fire On The End







+1 -0



просмотров: 105