Видео с текстом от HUMATOR

HUMATOR опубликовали официальное видео с текстом к “Corporal Mortification”, которая взята из нового альбома “Curse of the Pharaoh”, выходящего 28 февраля на Time To Kill Records:



01. Intro

02. Anachronism

03. Djed

04. Into the Crypt

05. Sadness

06. Nynu

07. Apep

08. Corporal Mortification

09. Born to be Sacrificed

10. Curse of the Pharaoh

11. Arisen from the Ashes







