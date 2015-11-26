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Dead Asylum

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Страна
CanadaКанада
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Из DEAD ASYLUM ушла барабанщица



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DEAD ASYLUM опубликовали следующее сообщение:

«Вниманию узников! Samantha приняла решение расстаться с DEAD ASYLUM.

Sam основала группу вместе с Mike'ом (Lister'ом, вокалистом/гитаристом) более десяти лет назад, и после нескольких туров по Северной Америке и Канаде, двух альбомов, сотен концертов и нескольких сломанных фургонов мы знаем, что она всегда будет частью DEAD ASYLUM, но теперь она должна на 100 % сосредоточиться на другом проекте.

Мы всегда будем дорожить временем, проведённым с Sam в DEAD ASYLUM, и желаем ей всего самого лучшего в её новом проекте.

Это ни в коем случае не конец DEAD ASYLUM, мы намерены выпустить новую музыку в этом году и, по возможности, играть чОртовы концерты! Присоединяйтесь к нам и пожелайте Sam всего наилучшего!»

Sam: «Я решила покинуть DEAD ASYLUM, чтобы на 100 % сосредоточиться на Conquer Divide. С новым лейблом и насыщенным предстоящим годом будет нечестно по отношению к другим участникам группы или командам, стоящим за ними, если я не смогу отдать им всю себя. Поэтому:

DEAD ASYLUM: Эта работа очень близка мне по духу из-за истории. Мы напару с Mike'ом Lister'ом основали группу в 2011 году, более 10 лет назад, и мы объединили наши разнообразные интересы: трэш от Mike'а и мелодичный дэт-металл от меня, чтобы попытаться сделать что-то немного другое. Мы прошли через многое, включая туры по Северной Америке, сломанные фургоны (несколько раз), сомнительные массажи в Сан-Франциско, натёртую сыром ногу, два альбома и демо, концерты с сотнями людей и концерты, на которых никого не было. Эта группа научила меня многому, и когда я переехала через всю страну в 2017 году, я знала, что будет трудно остаться с группой, но я старалась изо всех сил. Потом я занялась двумя другими группами, и мне становилось всё труднее находить время на сочинительство и обязательства перед DEAD ASYLUM. Я вкладывала свои сердце и душу в эту группу на протяжении многих лет, и поскольку я люблю её, мне нужно попрощаться. Я знаю, что Mike продолжит дело группы и по-прежнему будет надирать задницы, и я благодарна ему за то, что он всегда был верным товарищем и другом. Огромное спасибо всем фанатам DEAD ASYLUM, которые оказали мне огромную поддержку — люблю вас всех!

Если вы дошли до этого момента, спасибо, что читаете, и спасибо, что были со мной на протяжении всего этого пути! Впереди ещё много интересного!»

DEAD ASYLUM Drummer SAMANTHA LANDA Leaves Band



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