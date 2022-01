сегодня



Профессиональное видео с выступления WARGASM



Профессиональное видео с выступления WARGASM, которое состоялось в рамках Bloodstock Open Air 2021, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Rage All Over"

"Pyro Pyro"

"Your Patron Saints"

"Backyard Bastards"

"Lapdance" (N*E*R*D cover)

"Salma Hayek"







