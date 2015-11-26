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Medeia

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Новое видео MEDEIA



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"A Cross to Bear", новое видео MEDEIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня — напоминание о том, что крест изначально был задуман как орудие пытки, которое многие из нас символически носят в своём сознании.

Выручка от этого релиза будет пожертвована Финской ассоциации психического здоровья.




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