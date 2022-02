сегодня



Новый альбом SANDNESS выйдет весной



SANDNESS заключили контракт с лейблом Rockshots Records, на котором весной состоится релиз четвёртого альбома коллектива, "Play The Part", в него войдёт кавер-версия KISS "Turn On The Night".







