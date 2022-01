Новое видео MØTIVATIØN

сегодн€



УRevelatiøn DeniedФ, новое видео проекта MØTIVATIØN, в записи которого принимали участие члены Agnostic Front, L7, Black Anvil, Toxic Holocaust, High Reaper, Obituary и других групп, доступно дл€ просмотра ниже. Ётот трек вз€т из альбома The Infinite 8 Steps To Power / Money / More, выход которого намечен на 22 феврал€ на Seeing Red Records.



“рек-лист:



"Step Øne (In 5 Easy Steps)" (Feat. Theo Kogan, Joel Grind, Lucy Pierce, Shane Trimble)

"Swalløw" (Feat. Theo Kogan, Roger Miret, Shane Trimble)

"Prisøn Løgic" (Feat. Mike IX Williams, Parris Mayhew, Gina Volpe, Shane Trimble)

"Cøntrol" (Feat. Paul Delaney, Theo Kogan)

"Initium Fire/Gøld" (Feat. Donita Sparks, Gina Volpe, Theo Kogan)

"Medi (C+T) Atiøn" (Feat. Paul Delaney, Theo Kogan, Victoria Starr)

"Helder Fan Eagen, Ferljøchte Fan Geast" (Feat. John Bart Van Der Wal, Thomas Haywood)

"Pay Tø Play" (Feat. Roger Miret, Roddy Bottum, Theo Kogan , Richie Long)

"Øpen" (Feat. Eddley Odowd, Theo Kogan)

"Revelation Denied" (Feat. Erik Payne, Gregg Roberts, Mike Radford, John Sutton, Kenny Andrews)

"Løgistics" (Feat. Norman Reedus, Matt Katz-Bohen, Theo Kogan, Shane Trimble)

"Spøils; Zenith" (Feat. Roddy Bottum, Victoria Starr, Genesis P Orridge, Norman Reedus, Eddley Odowd, Joe Letz, Andy Duval)







