Новое видео SOULLINE



Soulline выпустят новую работу, получившую название "Screaming Eyes", одиннадцатого марта на Massacre Records.



Трек-лист:



01. Your Death (Is My Life)

02. Screaming Eyes

03. Salvation Inside

04. Dragonfly

05. Against Myself

06. Say Just Words (Paradise Lost cover)

07. The Child I Was

08. Stay With You

09. Keep My Last Song

10. The Curse [bonus track]

11. Truth Will Out [bonus track]



Видео на "Dragonfly" доступно ниже.







