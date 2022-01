сегодня



Новое видео SHAPE OF DESPAIR



Forfeit, новое видео SHAPE OF DESPAIR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Return To The Void", выход которого намечен на 25 февраля.



Трек-лист:



01. Return To The Void

02. Dissolution

03. Solitary Downfall

04. Reflection In Slow Time

05. Forfeit

06. The Inner Desolation







+0 -0



просмотров: 117