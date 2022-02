сегодня



Новое видео DAMOKLES



"Carry or Crush", новое видео DAMOKLES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Nights Come Alive", релиз которого намечен на 25 марта на Vinter Records.



Трек-лист:



01 Bodies Get Bored

02 Our Special Touch

03 Miniature Gardens

04 It's Closing Time

05 Nights Come Alive

06 Breathtaker

07 Dead Don't Care

08 Ms. Misanthropy

09 Carry or Crush

10 Let's Be Nothing







