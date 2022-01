все новости группы







31 янв 2022 : Новая песня HAMMR



сегодня



Новая песня HAMMR



“Seeping Chalice”, новая песня HAMMR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Eternal Possession”, релиз которого намечен на 12 февраля на Hells Headbangers.



Трек-лист:



1. Forces of Sin

2. Ritual Desecration

3. Seeping Chalice

4. Cascading Lustful Void

5. Suspicion

6. Negative Shift

7. Eternal Possession

8. Ceremonial Spite

9. Torment Prevails Again

Eternal Possession by HAMMR





