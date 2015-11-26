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Новая песня HAMMR
“Seeping Chalice”, новая песня HAMMR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Eternal Possession”, релиз которого намечен на 12 февраля на Hells Headbangers.
Трек-лист:
1. Forces of Sin
2. Ritual Desecration
3. Seeping Chalice
4. Cascading Lustful Void
5. Suspicion
6. Negative Shift
7. Eternal Possession
8. Ceremonial Spite
9. Torment Prevails Again
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