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Hammr

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31 янв 2022 : 		 Новая песня HAMMR
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Новая песня HAMMR



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“Seeping Chalice”, новая песня HAMMR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Eternal Possession”, релиз которого намечен на 12 февраля на Hells Headbangers.

Трек-лист:

1. Forces of Sin
2. Ritual Desecration
3. Seeping Chalice
4. Cascading Lustful Void
5. Suspicion
6. Negative Shift
7. Eternal Possession
8. Ceremonial Spite
9. Torment Prevails Again




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