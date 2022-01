сегодня



Новая песня CIRCA SURVIVE



"Electric Moose", новая песня CIRCA SURVIVE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР “A Dream About Death”, выход которого намечен на четвертое февраля на Rise Records.



Трек-лист:



Electric Moose

Curitiba

late nap

Discount On Psychic Readings

The On The West Coast









