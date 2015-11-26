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Circa Survive

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Новая песня CIRCA SURVIVE



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"Electric Moose", новая песня CIRCA SURVIVE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР “A Dream About Death”, выход которого намечен на четвертое февраля на Rise Records.

Трек-лист:

Electric Moose
Curitiba
late nap
Discount On Psychic Readings
The On The West Coast
buzzhenge




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