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Новая песня CIRCA SURVIVE
"Electric Moose", новая песня CIRCA SURVIVE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР “A Dream About Death”, выход которого намечен на четвертое февраля на Rise Records.
Трек-лист:
Electric Moose
Curitiba
late nap
Discount On Psychic Readings
The On The West Coast
buzzhenge
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