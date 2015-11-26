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Toxpack

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Видео с текстом от TOXPACK



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"ZWANZIG.TAUSEND VOLT", официальное видео с текстом от TOXPACK, доступно для ниже. Этот трек взят из нового альбома "ZWANZIG.TAUSEND VOLT", выход которого намечен на 28 января на Napalm Records.

Трек-лист:

"Gekommen um zu bleiben"
"ZWANZIG.TAUSEND VOLT"
"Wecke den Kampfgeist"
"Ozean voll Scheiße"
"Bastarde für alle Zeit"
"Totgeglaubt, doch neugeboren"
"Kopf durch die Wand"
"Zusammen einsam"
"Letzte Warnung"
"Noch einmal so wie früher"
"Schweinehund"
"Wehe, wenn wir losgelassen"
"Nur für Dich"
"Wir kommen wieder irgendwann"
"Himmelwärts"




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