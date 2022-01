сегодня



Видео с тестом от POWER PALADIN



"Dark Crystal", официальное видео с текстом от POWER PALADIN, доступно ниже. Этот трек взят из альбома 'With The Magic Of Windfyre Steel", выход которого состоялся седьмого января. https://www.powerpaladin.is







