Видео с текстом от INCRYPT



INCRYPT опубликовали официальное видео с текстом на песню "Thrashing Extinction", которая взята из нового альбома "Thrashing Extinction", выходящего 25 февраля на Wormholedeath.



Трек-лист:



"Skulking"

"Thrashing Extinction"

"Ultimate Downunder Attack"

"Pushed Beyond Breaking"

"Open This Pit"

"Extermination"

"Point Evolution"

"Stars Of The Southern Land"

"Ghost Hour Chimes"

"Chaotic Freedom Remains"

"Declaration"







