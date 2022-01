сегодня



Новое видео TURBO



Alive, новое видео группы TURBO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Fast As Fvck, выходящего в этом году:



1. Burning The Wick (2:13)

2. Alive (3:12)

3. Living On The Line (3:26)

4. Silver Spoon (2:56)

5. Make Bail (3:25)

6. Last Call (3:41)

7. Serpents Coil (6:37)







просмотров: 173