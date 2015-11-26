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Новое видео TURBO



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Alive, новое видео группы TURBO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Fast As Fvck, выходящего в этом году:

1. Burning The Wick (2:13)
2. Alive (3:12)
3. Living On The Line (3:26)
4. Silver Spoon (2:56)
5. Make Bail (3:25)
6. Last Call (3:41)
7. Serpents Coil (6:37)

Exclusive: TURBO Get Their Thrills With Amusement Park Break In For вЂњAliveвЂќ Video



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