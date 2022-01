28 янв 2022



Новое видео LANA LANE



новое видео LANA LANE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Neptune Blue:



1. Remember Me

2. Under The Big Sky

3. Really Actually

4. Come Lift Me Up

5. Bring It On Home

6. Don’t Disturb The Occupants

7. Lady Mondegreen (She’s So Misunderstood)

8. Miss California

9. Someone Like You (Psych Version)

10. Far From Home

11. Neptune Blue



Total length: 00:58:04



LINE-UP:



Lana Lane - Lead vocals

Erik Norlander - Keyboards, vocals



with

Jeff Kollman - Guitar

Mark McCrite - Guitar, bass, vocals

Don Schiff - NS Stick

Greg Ellis - Drums and percussion

John Payne – Backing Vocals http://www.lanalane.com







