Бывшие участники MEGADETH почтили память бывшего участника MEGADETH



Бывшие участники MEGADETH David Ellefson и Chris Poland записали финальную композицию с партиями, который записывал Гар Самуэльсон. Итоговый результат, "The Raven", новый сингл из новой компиляции FATAL OPERA, "Fatal Opera 3", выпущенной на Combat Records.



Poland: «В свое время, задолго до MEGADETH, Гар и его брат Stew были сердцем и душой тяжелого инструментального джаз/рок проекта под названием THE NEW YORKERS. Я играл с ними на гитаре, а Robbie 'Pag' Pagliari - на безладовом басу. Мы делали все возможное, чтобы не отставать. Правая рука Stew была машиной. Просто безупречная. И Гар был вместе с ним, постоянно выводя все на новый уровень. И вновь, эти два брата были сердцем и душой FATAL OPERA.



Для меня было честью быть частью этого релиза, а играть на "The Raven" с David Ellefson придало этому альбому еще большее значение. Гар был настоящим артистом. Будь то его удивительная игра на барабанах, его живопись или его деревянная скульптура (которую он делал вручную). Гар был единственным в своем роде. И здесь Гар, Stew и команда расширяют границы экспериментального металла. Эти песни сложны и в то же время доступны. Музыка с темной стороной, которая втягивает вас в их мир и заставляет задаваться вопросом "что же будет дальше!"». Poland также записал дополнительные гитарные партии в трек "Mask Of Time".



Ellefson добавляет: «Для нас с Chris'ом это поистине крутой момент музыкального воссоединения с нашим другом Гаром спустя почти 35 лет после нашей последней совместной студийной сессии, которая состоялась в 1987 году, когда мы перезаписали песню "These Boots Are Made for Walkin'" для саундтрека к фильму "Чуваки", созданного режиссером Пенелопой Сферис.



Гар всегда был настолько свободным духом в своей музыке; для него не было никаких клик-треков или цифровых изобретений. И он редко играл одно и то же дважды, что довольно необычно для хэви-металла. Он просто делал это с истинным рвением, и это стало отличительной чертой его звучания.



Когда я накладывал басовую дорожку для "The Raven", она снова напомнила мне о спонтанности Гара в студии, как будто мы вместе записывались вживую в одной комнате. Я очень рад, что эти треки ожили, и мы смогли в последний раз поработать с Гаром за пультом. Это напоминание о том, что он по-настоящему был одним из великих!»



Трек-лист "Fatal Opera 3":



01. The Raven (feat. David Ellefson & Chris Poland)



02. Live Again



03. Mask Of Time (feat. Chris Poland)



04. Killers In The Night



05. Swept Away



06. Burning Of The Midnight Lamp



07. 10 Years Gone



08. Little Sister



09. Salt



10. Rise



11. Wings Of Pain



12. Jumped In The Pot



Состав "Fatal Opera 3":



Andy Freeman - Vocals, Keyboard, Guitar

Stew Samuelson - Guitar

Billy Brehme - Guitar

Travis Karcher - Bass

Gar Samuelson - Drums



















