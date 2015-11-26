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TORTURE KILLER : «А мы ещё живы!»



TORTURE KILLER опубликовали следующее сообщение:



«Прошло уже девять лет с нашего последнего релиза "Phobia" (2013), после долгого творческого застоя, когда мы приближались к концу десятилетия, у нас наконец-то появились свежие идеи для новой музыки Torture Killer. Возвращение к аналоговой записи было тем, о чём мы давно думали. Когда мы услышали, что Santeri (парень, записавший "Phobia" и "I Chose Death") ушёл из бизнеса, пришло время заняться этим вопросом. Сейчас или никогда. Никому из нас не нравилось, куда катится современное музыкальное производство, и если лучшие из лучших, наши кумиры не могут сделать это правильно... Что мы теряем? В феврале 2019 года мы отправились в Astia Studios с надеждой выйти с новым, полностью аналоговым EP. Это было начало кошмара, который продолжался следующие два года.



Некоторые из неортодоксальных подходов к записи, которые были применены во время сессий в Astia, сразу же проявились при прослушивании финальных миксов. Мы ослабили бдительность в тот момент, когда нам следовало бы её проявить. Вместо готового мастера у нас в руках оказалась бобина с записью на уровне sub-bar, которая обошлась нам в сумму, равную стоимости полноценного альбома. Я бы сжёг эту катушку в бочке с маслом, прежде чем позволить кому-то ещё услышать её в том виде, в котором она была. Подобное разочарование выбивает из тебя жизненные силы на несколько месяцев. Ты даже не хочешь думать об этом. Но шли месяцы, и мы начали искать варианты, где можно решить возникшие проблемы. Аналоговых студий очень мало. Тех, которые могли бы работать с бобинами, которые у нас были, было ещё меньше. Но в конце концов мы нашли место, и в январе 2020 года мы оказались в JJ Studios.



В то время как мы исправили первоначальные недостатки сессий Astia, мы всё ещё испытывали трудности со сведением и в конце концов решили, что у нас нет другого выбора, кроме как отпустить полностью аналоговую мечту и свести EP самостоятельно с помощью друга Taneli Hatakka, у которого есть домашняя студия недалеко от места, где мы живём. В зимние месяцы 2021 года мы наконец-то закончили работу над EP.



Как я уже говорил, это был кошмар, но оно того стоило. Мы понесли финансовые потери, но к чёрту всё. Важен конечный результат. Мы любим песни на этом EP, любим его звучание и не можем дождаться, когда вы его услышите.



Сейчас мы ждём, когда наш лейбл объявит о его выпуске. Почему столько ожиданий? В связи с возвращением винилового формата на всех прессовых заводах очередь на все релизы составляет 4–6 месяцев. У нас есть потрясающая обложка, сделанная нашим старым другом Wes'ом Benscoter'ом — тем же парнем, который сделал обложку для "Swarm!" — мы хотим, чтобы всё было сделано правильно — CD и LP. Больше новостей будет по мере их поступления.



Так что в заключение хотим сказать спасибо, что оставались с нами, — мы всё ещё живы и собираемся затянуть вас в пучину».







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