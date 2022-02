сегодня



Новое видео WITHOUT WAVES



"Good Grief", новое видео WITHOUT WAVES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Comedian", выход которого намечен на 18 марта на Prosthetic Records.



Трек-лист:



1. Good Grief

2. Animal Kingdom

3. .algorithm

4. Set & Setting

5. Sleep Deep

6. Do What Scares You

7. Sleight in Shadows

8. Day 15

9. Worlds Apart

10. Seven







