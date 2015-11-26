Кавер-версия LED ZEPPELIN от BETH HART

BETH HART представила собственное прочтение классического хита LED ZEPPELIN “Black Dog”. Этот трек будет включён в выходящий 25 февраля "A Tribute To Led Zeppelin", изданием которого занимаются Provogue/Mascot Label Group.
Трек-лист:
Whole Lotta Love
Kashmir
Stairway To Heaven
The Crunge
Dancing Days / When The Levee Breaks (Medley)
Black Dog
No Quarter / Babe I’m Gonna Leave You (Medley)
Good Times Bad Times
The Rain Song
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).