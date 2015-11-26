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Beth Hart

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Кавер-версия LED ZEPPELIN от BETH HART



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BETH HART представила собственное прочтение классического хита LED ZEPPELIN “Black Dog”. Этот трек будет включён в выходящий 25 февраля "A Tribute To Led Zeppelin", изданием которого занимаются Provogue/Mascot Label Group.

Трек-лист:

Whole Lotta Love
Kashmir
Stairway To Heaven
The Crunge
Dancing Days / When The Levee Breaks (Medley)
Black Dog
No Quarter / Babe I’m Gonna Leave You (Medley)
Good Times Bad Times
The Rain Song




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