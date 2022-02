сегодня



Кавер-версия LED ZEPPELIN от BETH HART



BETH HART представила собственное прочтение классического хита LED ZEPPELIN “Black Dog”. Этот трек будет включён в выходящий 25 февраля "A Tribute To Led Zeppelin", изданием которого занимаются Provogue/Mascot Label Group.



Трек-лист:



Whole Lotta Love

Kashmir

Stairway To Heaven

The Crunge

Dancing Days / When The Levee Breaks (Medley)

Black Dog

No Quarter / Babe I’m Gonna Leave You (Medley)

Good Times Bad Times

The Rain Song







