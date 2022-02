сегодня



Новый альбом REMAINS выйдет в этом году



Spikerot Records сообщили о заключении контракта с группой REMAINS, в состав которой входят члены Blood Duster, Captain Cleanoff, The Kill, Fuck I’m Dead, King, The Day Everything Became Nothing. Новый альбом ожидается в этом году.





+0 -0



просмотров: 66