Демонстрационное видео от PROFANITY

PROFANITY опубликовали видео, в котором демонстрируется исполнение композиции “Ceremony of the Rotten”. Этот трек взят из альбома “Fragments Of Solace”, выпущенного в 2020 году, в его записи в качестве специальных гостей принимали участие Terrance Hobbs (Suffocation), Matt Sotelo (Decrepit Birth), Dave Suzuki (ex-Vital Remains, Churchburn), Dima Orlov (Fetal Decay) и бывший басист группы, Martl Bauer.







