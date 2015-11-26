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Profanity

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Демонстрационное видео от PROFANITY



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PROFANITY опубликовали видео, в котором демонстрируется исполнение композиции “Ceremony of the Rotten”. Этот трек взят из альбома “Fragments Of Solace”, выпущенного в 2020 году, в его записи в качестве специальных гостей принимали участие Terrance Hobbs (Suffocation), Matt Sotelo (Decrepit Birth), Dave Suzuki (ex-Vital Remains, Churchburn), Dima Orlov (Fetal Decay) и бывший басист группы, Martl Bauer.




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