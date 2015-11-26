|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новая песня VULTURE LORD
"Hark! The Hymns of War", новая песня VULTURE LORD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового сплита с VULTURE LORD “Deathiah Manifesto”.
Трек-лист:
01. Black Altar – Intro
02. Black Altar – Sacrilegious Congregation
03. Black Altar – Nyx
04. Black Altar – Outro
05. Vulture Lord – Dominios of Death
06. Vulture Lord – Hark! The Hymns of War
07. Vulture Lord – Bloodstained Ritualknives
08. Vulture Lord – Usurper, Thy Name is Death
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).