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Vulture Lord

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Новая песня VULTURE LORD



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"Hark! The Hymns of War", новая песня VULTURE LORD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового сплита с VULTURE LORD “Deathiah Manifesto”.

Трек-лист:

01. Black Altar – Intro
02. Black Altar – Sacrilegious Congregation
03. Black Altar – Nyx
04. Black Altar – Outro
05. Vulture Lord – Dominios of Death
06. Vulture Lord – Hark! The Hymns of War
07. Vulture Lord – Bloodstained Ritualknives
08. Vulture Lord – Usurper, Thy Name is Death




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