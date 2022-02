сегодня



Видео с текстом от AQUILLA



AQUILLA опубликовали официальное видео с текстом к композиции "Arrival". Этот трек взят из альбома "Mankind's Odyssey".



Трек-лист:



1. Echoes of the Past

2. Arrival

3. Pathfinder

4. Scarlet Skies

5. The Awakening

6. Rapt in Darkness

7. Intersection

8. Saviors of the Universe

9. New Dawn of Evadera

10. Zero (2021)







