5 фев 2022



Новое видео CHRONOMANCY



“Up With the Phoenix”, новое видео CHRONOMANCY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Shadows in Atlantis”, релиз которого намечен на восьмое марта на Fighter Records:



01. Rebirth

02. Dance of the Vampires

03. Pilgrims in a Foreign Land

04. The Voyager

05. Seven Deadly Kins

06. The Hunting Song

07. Magnum Opus

08. Thunderchild

09. Legions of Mist

10. Shadows in Atlantis

11. Up With the Phoenix https://www.chronomancyband.com/







просмотров: 109